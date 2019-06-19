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Сделай подарок близким!
В магазине «Реставр» Вы можете купить антиквариат, старинные и эксклюзивные вещи – книги, посуду, предметы интерьера, мебель и многое другое. Наши доброжелательные сотрудники с удовольствием проконсультируют при выборе товара, расскажут о заинтересовавшем Вас предмете или порекомендуют изделие в качестве подарка. Мы гарантируем, что покупка ценных коллекционных вещей, останется тайной.
Также для любителей и ценителей истории мы предоставляем услуги по реставрации. Стоимость работ оговаривается в индивидуальном порядке.
Новинки на сайте
- Предметы интерьера и обихода
Статуэтка «Пастух»7500 руб. В корзину
- Посуда
Сливочник «Дулево»550 руб. В корзину
- Стекло, хрусталь
Штоф графин600 руб. В корзину
- Посуда
Сахарница «Вербилки»600 руб. В корзину
- Предметы интерьера и обихода
Вазочка «Дулево»300 руб. В корзину
- Посуда
Чайник заварочный «Довбыш»500 руб. В корзину
- Посуда
Кружка пивная «Орел малая»1000 руб. В корзину
- Посуда
Супник «Кленовый лист»1500 руб. В корзину
- Стекло, хрусталь
Конфетница600 руб. В корзину
- Предметы интерьера и обихода
Ремень парадный офицерский500 руб. В корзину
- Статуэтки
Статуэтка «Дракон»900 руб. В корзину
- Посуда
Баночка для меда. «Полонное»550 руб. В корзину