Facebook-f Instagram Envelope Whatsapp Telegram

+7 966 137-00-35

DSC_0070
149726442_250989720100024_405033849690014860_n
DSC_2077
DSC_1596
DSC_1719
DSC_2077
Сделай подарок близким!
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

В магазине «Реставр» Вы можете купить антиквариат, старинные и эксклюзивные вещи – книги, посуду, предметы интерьера, мебель и многое другое. Наши доброжелательные сотрудники с удовольствием проконсультируют при выборе товара, расскажут о заинтересовавшем Вас предмете или порекомендуют изделие в качестве подарка. Мы гарантируем, что покупка ценных коллекционных вещей, останется тайной.

Также для любителей и ценителей истории мы предоставляем услуги по реставрации. Стоимость работ оговаривается в индивидуальном порядке.

Новинки на сайте

Интересные товары

Обязательные поля

Как Вас зовут? (имя, или полное ФИО)
Ваш адрес электронной почты?
Заголовок для вашего отзыва.
Что Вы о нас думаете?
×
0
    0
    Ваша корзина
    Ваша корзина пустаВернуться в Магазин
    Продолжить покупки