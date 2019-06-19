В магазине «Реставр» Вы можете купить антиквариат, старинные и эксклюзивные вещи – книги, посуду, предметы интерьера, мебель и многое другое. Наши доброжелательные сотрудники с удовольствием проконсультируют при выборе товара, расскажут о заинтересовавшем Вас предмете или порекомендуют изделие в качестве подарка. Мы гарантируем, что покупка ценных коллекционных вещей, останется тайной.

Также для любителей и ценителей истории мы предоставляем услуги по реставрации. Стоимость работ оговаривается в индивидуальном порядке.